Умерла собака породы акита, подаренная Путину
Токио, 16 мая (Jiji Press). Собака породы акита по кличке Юмэ, подаренная Японией президенту России Владимиру Путину, умерла, как сообщила канцелярия президента.
В письменном отчёте, опубликованном 15 мая в московском Кремле, говорится, что собака-самка, родившаяся в апреле 2012 года, умерла от старости в прошлом году.
В июле 2012 года префектура Акита на северо-востоке Японии передала собаку Юмэ российскому лидеру в знак благодарности за поддержку Москвы после крупного землетрясения и цунами, потрясших северо-восточную Японию в марте 2011 года.
Собака появилась на публике, когда Путин принимал тогдашнего премьер-министра Японии Абэ Синдзо в южном российском городе Сочи в 2014 году, но с тех пор она оставалась вне поля зрения дипломатов из-за напряжённых японско-российских отношений после вторжения Москвы в Украину.
В 2013 году Путин подарил префектуре Акита сибирского кота по кличке Мир в знак благодарности, и тот умер от болезни в декабре 2024 года.
