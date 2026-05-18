Фестиваль Токийского университета, запланированный на 16 мая, отменён после сообщения об угрозе взрыва

Токио, 16 мая (Jiji Press). Студенческая организация, проводящая Майский фестиваль Токийского университета, 16 мая сообщила в социальной сети X (ранее Twitter), что все запланированные на этот день мероприятия фестиваля отменены в связи с угрозой взрыва.

Фестиваль был запланирован на 16 и 17 мая в кампусах Хонго и Яёи в районе Бункё города Токио.

Организаторам и другим заинтересованным лицам было разослано электронное письмо с предупреждением о том, что на территории кампусов заложены бомбы, которые будут взорваны во время фестиваля. После консультации с полицией организаторы пришли к выводу, что обеспечить безопасность посетителей и других лиц будет сложно.

На 16 мая была запланирована лекция Камии Сохэя, лидера оппозиционной партии Сансэйто. В связи с этой лекцией в социальных сетях раздавались возражения, участники которых утверждали, что Камия неоднократно делал дискриминационные заявления.

Вечером 16 мая организаторы заявили, что подтвердили безопасность на территории кампусов и продолжат проведение фестиваля 17 мая, приняв такие меры, как досмотр багажа.

