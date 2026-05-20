Два суда признали конституционными результаты февральских выборов в нижнюю палату парламента Японии
Такамацу, префектура Кагава/Фукуока, 19 мая (Jiji Press). Два высших суда Японии постановили, что февральские всеобщие выборы в Палату представителей, нижнюю палату парламента страны, были конституционными с точки зрения неравенства в количестве голосов.
Группа юристов во главе с Масунагой Хидэтоси, подавшая иски, утверждала, что максимально допустимая разница в ценности голосов в 2,10 раза на выборах не соответствует принципу равной ценности голосов, закреплённому в Конституции.
Решения Высокого суда Такамацу в западной префектуре Кагава и Высокого суда Фукуоки в юго-западной префектуре Фукуока стали первыми из 16 исков, поданных в 14 высших судов и их отделения в стране двумя группами юристов, включая группу во главе с Масунагой.
Согласно данным министерства внутренних дел, на выборах 8 февраля в избирательном округе № 1 префектуры Тоттори на западе Японии было зарегистрировано наименьшее количество избирателей – 220 368 человек, тогда как в избирательном округе № 3 самой северной префектуры Хоккайдо – наибольшее число (462 088), что создало разрыв в количестве голосов в 2,10 раза.
Этот показатель оказался немного выше, чем самый большой разрыв в 2,06 раза, зафиксированный на предыдущих выборах в нижнюю палату парламента в 2024 году, который Верховный суд признал конституционным.
