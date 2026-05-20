Финансовые руководители стран G7 обеспокоены последствиями ближневосточного кризиса

Новости

Париж, 19 мая (Jiji Press). Министры финансов и главы центральных банков стран «Большой семёрки» выразили обеспокоенность по поводу последствий затянувшегося ближневосточного кризиса.

«Мы признаём, что глобальная экономическая неопределённость усилила риски для роста и инфляции на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в совместном заявлении представителей Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Европейского союза, принятом на двухдневной встрече в Париже.

Там также говорится: «Для смягчения этих негативных последствий крайне важно как можно скорее восстановить свободное и безопасное движение через Ормузский пролив, так и добиться прочного урегулирования конфликта».

Официальные лица договорились активизировать усилия по противодействию рискам кибератак с использованием передовых моделей искусственного интеллекта, заявив, что группа экспертов G7 «улучшит обмен информацией и выявит передовые методы».

В преддверии саммита в июне страны «Большой семёрки» разработают конкретные контрмеры против подобных кибератак, после того как американский стартап Anthropic разработал Claude Mythos, передовую модель искусственного интеллекта, способную выявлять уязвимости в системах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме