В Японии впервые женщина-мэр уходит в декретный отпуск

Явата, префектура Киото, 21 мая (Jiji Press). Мэр города Явата в префектуре Киото на западе Японии сообщила, что уйдёт в декретный отпуск с лета этого года.

По данным городских властей, 35-летняя мэр Яваты Кавата Сёко, предположительно, стала первым действующим мэром в Японии, которая уходит в декретный отпуск. В настоящее время она является самым молодым мэром в стране.

Кавата вышла замуж в декабре прошлого года, и ожидается, что роды пройдут в середине сентября. Она планирует взять отпуск на шесть-восемь недель до родов и на восемь недель после.

«Я удивлена, узнав, что это будет первый случай, когда мэр уходит в декретный отпуск после вступления в должность, – сказала Кавата журналистам. – Я принимаю меры, чтобы это не повлияло на работу городской администрации или выполнение моих предвыборных обещаний».

На время её отпуска обязанности мэра будет исполнять заместитель мэра города. Кавата будет получать информацию онлайн и другими способами.

