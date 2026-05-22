Япония выражает обеспокоенность по поводу развития искусственного интеллекта и призывает к принятию мер

Токио, 21 мая (Jiji Press). Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии подтвердило планы по укреплению сотрудничества с местными органами власти и частными компаниями, такими как телекоммуникационные компании и вещательные организации, в принятии мер, касающихся высокоэффективных моделей искусственного интеллекта, таких как модель Claude Mythos американского стартапа Anthropic.

В тот же день министерство провело встречу с представителями этих секторов с целью усиления мер по борьбе с рисками неправомерного использования подобных моделей ИИ в условиях растущей обеспокоенности по поводу Claude Mythos, обладающей расширенными возможностями для обнаружения уязвимостей системы.

В числе участников были представители Ассоциации телекоммуникационных операторов, Японской ассоциации коммерческих вещателей, Японской вещательной корпорации (NHK), Японской почтовой компании и Национальной ассоциации губернаторов.

Министр внутренних дел и связи Хаяси Ёсимаса заявил на встрече, что местные органы власти, телекоммуникационные компании и телерадиовещательные фирмы «являются очень важными секторами, поддерживающими жизнь людей и социально-экономическую деятельность». Он призвал участников активизировать усилия по предотвращению сбоев в предоставлении услуг и утечки информации.

В отношении Claude Mythos правительство 18 мая разработало пакет мер, включающий усиление защиты 15 ключевых секторов инфраструктуры, таких как телекоммуникации и административные услуги.

