Япония призывает Иран разрешить всем судам проход через Ормузский пролив
Токио, 22 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи и призвал Иран разрешить всем судам, включая суда, связанные с Японией, безопасно проходить через Ормузский пролив.
В ходе телефонных переговоров Арагчи проинформировал Мотэги о состоянии американо-иранских переговоров. Японский дипломат выразил большую надежду на скорое возобновление переговоров между двумя странами.
Это был шестой телефонный разговор министров иностранных дел Японии и Ирана с момента нападения США и Израиля на Иран. Мотэги сообщил Арагчи, что общение между министрами иностранных дел полезно, поскольку ситуация с Ираном достигает критической стадии.
Они договорились продолжить переговоры, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию.
Мотэги также призвал к скорейшему разрешению дела гражданина Японии, задержанного в Иране и освобожденного в апреле.
