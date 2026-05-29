На Национальном кладбище Тидоригафути прошла церемония поминовения – захоронены останки ещё 193 погибших
Токио, 25 мая (Jiji Press) – На Национальном кладбище Тидоригафути в токийском районе Тиёда 25 мая состоялась организованная Министерством здравоохранения, труда и благосостояния церемония поминовения погибших за рубежом в годы Второй мировой войны, личности которых не были установлены. В церемонии приняли участие около 430 человек, в том числе родственники погибших.
В этом году на кладбище были помещены останки 193 погибших, собранные в России, на острове Иото, широко известном как Иводзима (деревня Огасавара, Токио), и в других местах. С учётом японцев, содержавшихся в Сибири после войны, общее число захороненных здесь останков достигло 371 167.
В церемонии приняли участие премьер-министр Такаити Санаэ, а также принцесса Како, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, которая почтила память погибших.
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Уэно Кэнъитиро в своей речи заявил: «Чтобы не допустить повторения ужасов войны, мы будем передавать память о них из поколения в поколение и вносить максимально возможный вклад в достижение прочного мира и процветания во всём мире».
Общее число японцев, погибших за рубежом в годы войны, составляет около 2,4 млн человек, при этом останки примерно 1,12 млн из них до сих пор не возвращены на родину.
