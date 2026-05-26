В Японии подан иск против использования имитации голоса актёра, созданной с помощью ИИ

Токио, 25 мая (Jiji Press). Как стало известно, популярный японский актёр озвучивания подал иск против оператора приложения для обмена видео TikTok, требуя удаления видеороликов, в которых, по его утверждению, его голос был воспроизведён с помощью генеративного искусственного интеллекта без его разрешения.

Иск в Токийский окружной суд подал Цуда Кэндзиро, который в том числе является актёром, в ноябре прошлого года.

Считается, что это первый в Японии судебный иск против несанкционированного использования голоса знаменитости, созданного с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Согласно жалобе, в период с июля 2024 года по сентябрь 2025 года в TikTok было опубликовано как минимум 188 видеороликов с закадровым голосом, похожим на голос Цуды. Число подписчиков составило около 210 000, а ежемесячный доход от видеороликов, по сообщениям, составлял от 500 000 до 750 000 йен в зависимости от количества просмотров.

Сторона истца утверждала, что закадровый текст был создан преднамеренно, указывая на то, что анализ аудиоданных показал, что голос, использованный в видеороликах, напоминает характерный глубокий и мягкий голос Цуды. Сторона Цуды утверждала, что было нарушено его право на использование своего имени и изображения в коммерческих целях, которое позволяет знаменитостям контролировать это право.

