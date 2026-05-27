Верхняя палата парламента Японии одобрила законопроект о Национальном совете разведки

Токио, 26 мая (Jiji Press). Кабинетный комитет Палаты советников Японии одобрил законопроект о создании Национального совета разведки, направленного на укрепление разведывательных возможностей правительства.

Ожидается, что законопроект будет одобрен на пленарном заседании верхней палаты парламента страны 27 мая.

Правительство планирует создать совет и национальное разведывательное бюро, которое будет выполнять функции секретариата совета, в качестве первого этапа реформы разведывательной системы, инициированной премьер-министром Такаити Санаэ.

«Мы создадим систему для комплексного и всестороннего реагирования на угрозы и вызовы, выходящие за рамки правительственных министерств и ведомств, – заявила Такаити на заседании комитета перед голосованием. – Укрепление функций командного центра посредством этого законопроекта – первый шаг к реформе».

В рамках второго этапа реформ премьер-министр намерена создать внешнеполитическое разведывательное агентство и принять антишпионское законодательство.

