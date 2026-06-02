Премьер-министр Такаити в телефонных переговорах с президентом Ирана призвала к гибкости
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Токио, 1 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, призвав к максимальной гибкости для урегулирования американо-иранского конфликта.
До этого двое лидеров разговаривали 30 апреля. В ходе 15-минутного телефонного разговора Такаити заявила, что ожидает, что обе страны достигнут соглашения в кратчайшие сроки, проявив максимальную гибкость.
Премьер-министр также потребовала обеспечить безопасную навигацию для судов всех стран, находящихся в Ормузском проливе.
Она подтвердила позицию Японии о том, что урегулирование ситуации посредством диалога имеет первостепенное значение. Лидеры договорились поддерживать тесную связь в дальнейшем.
Инициатором звонка выступила иранская сторона.
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