Премьер-министр Малайзии посетит Японию на следующей неделе

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Токио, 2 июня (Jiji Press). Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетит Японию с 8 по 10 июня для встречи со своей японской коллегой Такаити Санаэ, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору.

Кихара заявил на пресс-конференции, что обе страны «выстроили тесные отношения в широком спектре областей, выступая в качестве всесторонних и стратегических партнеров, разделяющих основные ценности и принципы». Он также отметил, что сотрудничество с Малайзией «важно для содействия свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

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