Япония и Азербайджан договорились об активизации энергетического сотрудничества

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов договорились о сотрудничестве своих стран в различных областях, включая энергетический сектор.

На встрече в Токио 10 июня Мотэги заявил Байрамову, что Япония хочет ещё больше укрепить сотрудничество с Азербайджаном, учитывая, что японские компании закупили азербайджанскую нефть в ответ на напряжённость на Ближнем Востоке.

Мотэги также выразил благодарность Азербайджану за поддержку в эвакуации японских граждан, бежавших из Ирана по суше в соседний Азербайджан после ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, и попросил о дальнейшем сотрудничестве.

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