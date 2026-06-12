Глава японского правительства Такаити представит на саммите G7 три принципа энергетической безопасности

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ планирует предложить три принципа энергетической безопасности на предстоящем саммите «Большой семёрки» во Франции, который открывается 15 июня, сообщили информированные источники.

С помощью этого предложения Такаити стремится заручиться поддержкой партнёров Японии по «Большой семёрке» в рамках Партнёрства по обеспечению устойчивости в энергетической и ресурсной сферах (POWER Asia), представляющего собой рамочную программу энергетической помощи странам, испытывающим трудности с закупкой сырой нефти в условиях ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

Предложение также призвано проложить путь к расширению стратегических запасов нефти за счёт более широкого международного сотрудничества.

Как сообщили правительственные источники, Такаити намерена отразить это предложение в итоговом документе.

Предложение предусматривает обеспечение свободной и прозрачной торговли, укрепление запасов нефти в сотрудничестве с Международным энергетическим агентством и содействие сотрудничеству между странами-производителями и странами-потребителями нефти.

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