Премьер-министр Такаити пообещала сотрудничество в обеспечении безопасности Ормузского пролива

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Лондон, 13 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ пообещала активизировать международное сотрудничество для обеспечения свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив и устойчивых цепочек поставок жизненно важных товаров, включая энергоносители.

В своей статье для электронной версии Financial Times 12 июня Такаити также выразила твёрдую решимость «осуществить необходимые преобразования» для решения возникающих проблем в качестве «японской „железной леди“», сравнив себя с бывшей премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер.

В период с 13 по 18 июня Такаити планирует посетить Великобританию, Италию и Францию, которая в этом году принимает саммит «Большой семёрки».

В своей статье для британской ежедневной газеты она назвала пролив «международным общественным благом», пообещав, что Япония «продолжит прилагать настойчивые дипломатические усилия» для стабилизации ситуации вокруг пролива.

Фактическое закрытие пролива напомнило миру «о важности того, чтобы каждая страна играла свою роль в глобальном порядке, повышая свою собственную активность и устойчивость», – сказала Такаити.

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