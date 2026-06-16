Премьер-министр Такаити стремится наладить связи между США и Европой на своём дебютном саммите G7
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Эвиан, Франция, 15 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ намерена выступить в качестве моста между Соединёнными Штатами и Европой на своём первом саммите G7 в условиях разногласий между двумя сторонами по вопросам Ближнего Востока и другим проблемам.
Такаити намерена выступить в роли посредника, используя свои относительно хорошие связи с президентом США Дональдом Трампом на встрече лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Европейского союза в Эвиане, на востоке Франции.
Саммит начнётся с рабочего ужина вечером 15 июня. На мероприятии Такаити планирует объяснить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и выступить за единый ответ Китаю, который усиливает экономическое и военное давление.
Она также намерена призвать к модернизации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», впервые предложенной Японией десять лет назад.
В условиях усиления влияния Китая и нестабильности на Ближнем Востоке укрепление цепочек поставок критически важных минералов и энергоресурсов стало общей задачей для международного сообщества.
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