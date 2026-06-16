Япония и Италия договорились о сотрудничестве в совместной разработке истребителей

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Рим, 15 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и её итальянская коллега Джорджия Мелони договорились о сотрудничестве с Великобританией в разработке истребителя нового поколения.

На встрече в Риме лидеры двух стран также договорились активизировать сотрудничество в области экономической безопасности, включая расширение цепочек поставок редкоземельных элементов и других критически важных минералов.

На совместной пресс-конференции после переговоров Такаити заявила, что Япония будет сотрудничать с Италией для ускорения трёхсторонней глобальной программы создания боевого самолёта для разработки истребителя следующего поколения. Она также приветствовала подписание меморандума об укреплении цепочек поставок.

Мелони заявила, что Италия и Япония являются стратегическими партнёрами и что она смогла обменяться мнениями со своей японской коллегой по широкому кругу вопросов.

Премьер-министр Японии планирует предложить рамочное соглашение о совместном создании запасов критически важных полезных ископаемых на саммите «Большой семёрки», который должен начаться в понедельник в Эвиане, на востоке Франции. Она обсудила это предложение с Мелони перед саммитом.

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