Япония и Италия договорились о сотрудничестве в совместной разработке истребителей
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Рим, 15 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и её итальянская коллега Джорджия Мелони договорились о сотрудничестве с Великобританией в разработке истребителя нового поколения.
На встрече в Риме лидеры двух стран также договорились активизировать сотрудничество в области экономической безопасности, включая расширение цепочек поставок редкоземельных элементов и других критически важных минералов.
На совместной пресс-конференции после переговоров Такаити заявила, что Япония будет сотрудничать с Италией для ускорения трёхсторонней глобальной программы создания боевого самолёта для разработки истребителя следующего поколения. Она также приветствовала подписание меморандума об укреплении цепочек поставок.
Мелони заявила, что Италия и Япония являются стратегическими партнёрами и что она смогла обменяться мнениями со своей японской коллегой по широкому кругу вопросов.
Премьер-министр Японии планирует предложить рамочное соглашение о совместном создании запасов критически важных полезных ископаемых на саммите «Большой семёрки», который должен начаться в понедельник в Эвиане, на востоке Франции. Она обсудила это предложение с Мелони перед саммитом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]