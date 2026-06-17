Компания JR East превращает станцию Уэно в Токио в культурный центр
НовостиОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 16 июня (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. (JR East) провела церемонию, посвящённую началу проекта по преобразованию станции Уэно в Токио в культурно-инновационный центр.
Этот проект, реализуемый после завершения ремонтных работ на вокзале, который долгое время служил связующим звеном между Токио и северной и центральной Японией, осуществляется в партнёрстве с местными органами власти и расположенными поблизости культурными учреждениями.
Эта инициатива предоставит посетителям возможность осмотреть произведения искусства и взаимодействовать с цифровым искусством на вокзале в районе Тайто японской столицы, превратив его в площадку для культурных мероприятий.
Расширенный вестибюль станции Уэно за центральными турникетами оборудован большим цифровым экраном, на котором демонстрируются видеоролики, в том числе один, посвящённый истории вокзала.
Компания JR East также внедряет QR-коды, предоставляющие информацию о восьми произведениях искусства, выставленных на станции, включая две статуи женщин японского скульптора Асакуры Фумио.