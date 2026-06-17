Компания JR East превращает станцию Уэно в Токио в культурный центр

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Токио, 16 июня (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. (JR East) провела церемонию, посвящённую началу проекта по преобразованию станции Уэно в Токио в культурно-инновационный центр.

Этот проект, реализуемый после завершения ремонтных работ на вокзале, который долгое время служил связующим звеном между Токио и северной и центральной Японией, осуществляется в партнёрстве с местными органами власти и расположенными поблизости культурными учреждениями.

Эта инициатива предоставит посетителям возможность осмотреть произведения искусства и взаимодействовать с цифровым искусством на вокзале в районе Тайто японской столицы, превратив его в площадку для культурных мероприятий.

Расширенный вестибюль станции Уэно за центральными турникетами оборудован большим цифровым экраном, на котором демонстрируются видеоролики, в том числе один, посвящённый истории вокзала.

Компания JR East также внедряет QR-коды, предоставляющие информацию о восьми произведениях искусства, выставленных на станции, включая две статуи женщин японского скульптора Асакуры Фумио.

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