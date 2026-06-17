Лидеры Японии и США обсудили ситуацию в Иране в кулуарах саммита G7

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Эвиан, Франция, 16 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана во время короткой беседы на полях проходящего саммита «Большой семёрки» во Франции.

По данным источников в японском правительстве, два лидера не обсуждали возможность отправки Сил самообороны Японии на Ближний Восток.

В ходе пятиминутной беседы Такаити заявила Трампу, что приветствует соглашение между Соединёнными Штатами и Ираном о прекращении продолжающегося вооружённого конфликта.

Оба лидера подтвердили, что будут работать вместе над реализацией торгового соглашения по американским пошлинам на японские товары.

Они также обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Китай, и договорились поддерживать тесную связь.

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