Лидеры Японии и США обсудили ситуацию в Иране в кулуарах саммита G7
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Эвиан, Франция, 16 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана во время короткой беседы на полях проходящего саммита «Большой семёрки» во Франции.
По данным источников в японском правительстве, два лидера не обсуждали возможность отправки Сил самообороны Японии на Ближний Восток.
В ходе пятиминутной беседы Такаити заявила Трампу, что приветствует соглашение между Соединёнными Штатами и Ираном о прекращении продолжающегося вооружённого конфликта.
Оба лидера подтвердили, что будут работать вместе над реализацией торгового соглашения по американским пошлинам на японские товары.
Они также обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Китай, и договорились поддерживать тесную связь.
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