Япония поддержит восстановление Ближнего Востока после заключения окончательного соглашения
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Токио, 17 июня (Jiji Press)/ Япония планирует поддержать восстановление районов, пострадавших от ближневосточного конфликта, после достижения окончательного соглашения между Соедин`нными Штатами и Ираном о прекращении боевых действий, заявил глава кабинета министров Кихара Минору.
«После достижения окончательного соглашения мы сделаем вс` возможное и сыграем свою роль в достижении мира, стабильности, восстановления и реконструкции на всем Ближнем Востоке», – заявил Кихара на пресс-конференции.
Согласно сообщениям СМИ, недавно достигнутый Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании предусматривает создание фонда в размере 300 миллиардов долларов для проектов восстановления Ирана, которые будут частично осуществляться японскими компаниями.
Кихара отказался от подробных комментариев по этому поводу, заявив, что меморандум ещё не опубликован.
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