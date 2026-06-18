Япония поддержит восстановление Ближнего Востока после заключения окончательного соглашения

Новости

Токио, 17 июня (Jiji Press)/ Япония планирует поддержать восстановление районов, пострадавших от ближневосточного конфликта, после достижения окончательного соглашения между Соедин`нными Штатами и Ираном о прекращении боевых действий, заявил глава кабинета министров Кихара Минору.

«После достижения окончательного соглашения мы сделаем вс` возможное и сыграем свою роль в достижении мира, стабильности, восстановления и реконструкции на всем Ближнем Востоке», – заявил Кихара на пресс-конференции.

Согласно сообщениям СМИ, недавно достигнутый Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании предусматривает создание фонда в размере 300 миллиардов долларов для проектов восстановления Ирана, которые будут частично осуществляться японскими компаниями.

Кихара отказался от подробных комментариев по этому поводу, заявив, что меморандум ещё не опубликован.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме