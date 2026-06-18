Япония и Оман будут поддерживать тесную связь для обеспечения безопасности судоходства в районе Ормузского пролива

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Токио, 17 июня (Jiji Press). Япония и Оман договорились поддерживать тесную связь для обеспечения свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив, жизненно важную артерию для глобальных поставок энергоносителей.

Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его оманский коллега Бадр Альбусаиди достигли соглашения в телефонном разговоре на фоне региональной напряжённости вокруг водного пути к северу от Омана.

Мотэги высоко оценил роль Омана как важного посредника между Соединёнными Штатами и Ираном.

Он добавил, что Япония намерена играть активную роль в усилиях по восстановлению и реконструкции региона с целью окончательного урегулирования американо-иранского конфликта.

По данным Министерства иностранных дел Японии, Альбусаиди проинформировал Мотэги о текущей ситуации в Ормузском проливе и перспективах на будущее.

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