В Японии в 2025 году было зафиксировано рекордное количество несчастных случаев во время восхождений в горах – 3623

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Токио, 18 июня (Jiji Press). Число людей, пострадавших в результате несчастных случаев в горах Японии, выросло на 226 человек по сравнению с предыдущим годом и достигло 3623 в 2025 году, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений с 1961 года, показали данные Национального полицейского агентства.

Число несчастных случаев достигло второго по величине уровня в 3122, увеличившись на 176. Из числа альпинистов, попавших в такие ситуации, 332 погибли или пропали без вести, увеличившись на 32.

Для туристов, посещающих Японию, как количество несчастных случаев, так и число жертв достигли самых высоких показателей с 2018 года.

Число пострадавших в результате несчастных случаев в горах составило 171 человек в горной системе Титибу, 168 человек в горном массиве Танзава и 106 человек в горной системе Такао. Все эти горы полностью или частично расположены в районе Большого Токио.

После введения ограничений на восхождения число альпинистов, попавших в чрезвычайную ситуацию на горе Фудзи, самой высокой вершине страны, сократилось на 34 и составило 49 человек.

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