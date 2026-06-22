Правительство Японии впервые за 48 лет повысит сборы за выдачу виз

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Токио, 20 июня (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение повысить плату за визы для иностранных граждан, пересмотрев соответствующее постановление кабинета министров.

Решение, принятое на заседании кабинета министров 19 июня, знаменует собой первый пересмотр визовых сборов за 48 лет, с 1978 года.

Размер сбора будет увеличен с нынешних 3000 йен до 15 000 йен за однократную визу и с 6000 йен до 30 000 йен за многократную визу. Новые сборы будут применяться к заявлениям, поданным начиная с 1 июля.

Министр иностранных дел Мотэги Тосимицу пояснил на пресс-конференции, что это изменение отражает рост цен, добавив, что он не ожидает немедленного влияния на въездной туризм.

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