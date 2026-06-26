Комитет нижней палаты парламента одобрил законопроекты об использовании социальных сетей

Новости

Токио, 25 июня (Jiji Press). Специальный комитет по политическим реформам Палаты представителей Японии единогласно одобрил законопроекты, регулирующие использование социальных сетей во время выборов.

Вероятно, эти законопроекты будут приняты в ходе текущей сессии парламента и вступят в силу ко времени объединённых местных выборов следующей весной.

Законопроекты внесут поправки в закон о выборах на государственные должности и в закон о платформах распространения информации. Пользователей социальных сетей будут призывать не подрывать честность выборов путём распространения дезинформации или ложных сведений.

Операторы социальных сетей будут обязаны принять меры для смягчения негативного влияния ложной информации на выборы.

Комитет принял дополнительную резолюцию, требующую от министра внутренних дел привести конкретные примеры таких мер, как приостановка монетизации, маркировка учётных записей для монетизации, выявление контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, информирование пользователей о таком контенте и приоритетное размещение достоверной информации, например, с официальных сайтов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме