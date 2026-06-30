На станции Киото поезд сошёл с рельсов, пассажиры не пострадали

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Киото, 29 июня (Jiji Press). Около 5:15 утра 29 июня на станции Киото компании Kintetsu Railway Co. на западе Японии сошёл с рельсов поезд, но никто из 30 пассажиров не пострадал.

По всей видимости, второй и третий вагоны четырёхвагонного поезда сошли с рельсов на стрелке возле перрона станции.

Пассажиров проводили до вокзала пешком.

Японское управление по безопасности транспорта направило на место происшествия двух следователей по железнодорожным авариям.

По данным министерства транспорта, машинист сообщил компании, что остановил поезд примерно через 120 метров от станции Киото, потому что почувствовал сопротивление в задней части поезда.

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