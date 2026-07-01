В 2024 финансовом году объём пищевых отходов в Японии упал до рекордно низкого уровня

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Токио, 30 июня (Jiji Press). По оценкам правительства Японии, объём пищевых отходов, выброшенных домохозяйствами и предприятиями пищевой промышленности в 2024 финансовом году, снизился до самого низкого уровня с начала сбора данных в 2012 финансовом году, как показали опубликованные 30 июня данные.

Согласно данным министерства сельского хозяйства, министерства окружающей среды и агентства по делам потребителей, объём пищевых отходов в 2024 финансовом году, завершившемся в марте прошлого года, сократился на 30 000 тонн по сравнению с предыдущим годом и составил 4,61 миллиона тонн, снижаясь третий год подряд.

Объём пищевых отходов, выброшенных предприятиями, вырос с 2,31 млн тонн до 2,37 млн ​​тонн, что стало первым увеличением за три года, по-видимому, из-за роста посещаемости ресторанов после пандемии COVID-19.

Из этого количества 1,1 миллиона тонн поступило от производителей продуктов питания (по сравнению с 1,08 миллиона тонн ранее) и 700 000 тонн – от ресторанов (по сравнению с 660 000 тонн ранее).

Показатель для домохозяйств снизился до 2,24 млн тонн с 2,33 млн тонн, продолжая тенденцию к снижению, начавшуюся в 2017 финансовом году. Количество продуктов питания, утилизированных в невскрытой упаковке, составило 960 000 тонн, по сравнению с 1 млн тонн ранее.

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