Город Камикацу: мировой лидер по сокращению отходов

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Два десятилетия ушло у города Камикацу в префектуре Токусима на достиженйенулевого уровня отходов. На сегодняшний день это один из ведущих муниципалитетов Японии по уровню переработки отходов, чья деятельность также привлекает внимание всего мира. Давайте посмотрим какие шаги предпринимают жители этого маленького городка в регионе Сикоку на пути к более экологичному будущему.

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Населенный пункт Камикацу, в котором проживает 742 семьи, расположился в горах примерно в часе езды от центра префектуры Токусима. В 2003 году он стал первым муниципалитетом в Японии, объявившим себя полностью «безотходным». Внедрение программы «Сокращение, повторное использование, переработка» (3R) позволила муниципалитету в 2021 году достичь уровня переработки 80%, в то время как в среднем по стране этот уровень намного ниже (20%). Особое внимание привлек уникальный подход к сортировке отходов по 45 различным категориям, применяемый в Камикацу. В Камикацу, выбранный Секретариатом Кабинета министров Японии в качестве «Города будущего ЦУР», уже хлынул поток местных и зарубежных гостей, при этом муниципальное правительство продолжает запускать новые проекты, направленные на дальнейшее сокращение отходов.



Сверху «Центр нулевых отходов Камикацу» напоминает вопросительный знак. В изогнутой части разместился центр переработки отходов. (© Фудзивара Томоюки)



В стены Центра встроены 540 прошедших повторную переработку окон, дверных косяков и панелей, соединенных вместе по принципу лоскутного одеяла. (© Фудзивара Томоюки)

Штаб-квартирой этих инициатив стал «Центр нулевых отходов Камикацу», открывшийся в году 30 мая, когда в Японии отмечают «день без отходов». Помимо главной зоны сбора отходов, куда жители приносят свой бытовой мусор, в Центре также есть общественное пространство, офис, исследовательский центр и даже жилые помещения. Здесь также расположен магазинчик «Курукуру Кобо», где можно бесплатно брать вещи, оставленные горожанами. Благодаря «Курукуру» новых хозяев находят около 550 килограммов выброшенных вещей ежемесячно.



«Курукуру» напоминает антикварный магазин. (© Фудзивара Томоюки)



Общественное пространство используется для проведения тренингов, встреч и других мероприятий. (© Фудзивара Томоюки)

Наиболее коммерчески привлекательным объектом жилой зоны является гостиница Hotel Why, предоставляющая возможность пожить в полностью безотходной среде. Hotel Why обязана своей популярностью современному дизайну и атмосфере идеальной чистоты, которая тем более удивительна, что и само здание гостиницы, и ее обстановка созданы из переработанных материалов. В номерах нет телевизоров, а в поселке нет ни супермаркета, ни магазина. Всё, что здесь есть, – это всепоглощающая красота окружающей природы. Концепция заботы об окружающей среде с помощью «ухода от цивилизации» оказалась очень популярной, и, несмотря на то, что гостиница открылась в разгар пандемии COVID-19, за первые три года ее посетило большее количество гостей, чем насчитывается жителей в Камикацу.



Жилая часть образует точку, расположенную в нижней части «вопросительного знака», панораму которого можно увидеть на фотографии в заголовке статьи (© Фудзивара Томоюки)



В номерах высокие потолки и два жилых уровня. Каждый номер вмещает до четырех человек (© Фудзивара Томоюки)



От гостей требуется самостоятельная сортировка и вынос мусора. (© Фудзивара Томоюки)

Как переработка органических отходов изменила город

Сейчас Центр является символом Камикацу и уже стал туристической достопримечательностью, однако, по словам его директора Оцуки Момоны, до 1990-х годов на этом месте находилась свалка, где отходы сжигались под открытым небом.



Главный специалист по охране окружающей среды «Центра нулевых отходов» Оцука Момона (© Фудзивара Томоюки)

В связи с принятием более строгого природоохранного законодательства эта практика в Камикацу прекратилась и в 1997 году местное правительство открыло центр сбора отходов Хибигая, где началась сортировка мусора, который приносили местные жители. Изначально было всего 9 основных категорий отходов, но по состоянию на прошлый год их количество более чем удвоилось достигнув 22. Фактически, после того, как в 2001 году мусоросжигательный завод закрылся, весь мусор, поступающий в центр, начали сортировать по 35 различным категориям.



Мусорные баки в доме местного жителя. Прежде чем попасть в центр, мусор сортируют по нескольким основным категориям (© Фудзивара Томоюки)

Очевидно, что больше категорий означает и больше усилий для жителей. Представитель местной власти посетил все районы Камикацу, рассказывая жителям о преимуществах новой схемы переработки мусора. Особую проблему представляли органические отходы, которые составляют 40% бытового мусора. Органические отходы быстро портились и начинали неприятно пахнуть, из-за чего горожанам приходилось часто посещать центр и приносить большие объемы отходов. Муниципальные власти приняли решение стимулировать установку в домах горожан устройств для компостирования, в которых органические отходы преобразуются в удобрения с помощью микроорганизмов. Благодаря субсидии, которая позволила семьям приобрести электрокомпостер за 50 000 йен со скидкой 80%, четыре из каждых пяти семей в итоге установили это устройство у себя дома.



Электрокомпостеры производят компост, лишенный запаха (© Фудзивара Томоюки)

Из-за расположения Камикацу в горной местности и разбросанности населения по территории сбор мусора был не самой простой задачей, поэтому компостеры стали крупным прорывом в деле уменьшения количества отходов. Многие фермеры региона высоко ценят удобрения, получаемые таким способом, а древесную щепу, используемую в процессе компостирования, получают из широко распространенного здесь кедра. Построить жилье рядом со станцией переработки отходов стало возможным только благодаря исключительной чистоте окружающей среды, где полностью отсутствовали как органические отходы, так и мусоросжигательные заводы. Это был тот самый случай, когда удалось убить одним выстрелом сразу двух зайцев.



Органические отходы преобразуют для использования в качестве удобрений для рисовых полей, огородов и садов (© Фудзивара Томоюки)

Сколько стоят отходы

Используя принцип «отсортированное – нужно, неотсортированное – отходы», городские власти в настоящее время рекомендуют разделять мусор на 45 различных категорий. В то время как санитарные отходы, резиновые изделия и другие предметы, подлежащие сжиганию, передаются соответствующему подрядчику, большинство других отходов либо используется вторично, либо перерабатывается.



Сотрудники Центра могут ответить на любой вопрос о сортировке отходов (© Фудзивара Томоюки)



Для каждого предмета установлена стоимость утилизации, являющаяся также его стоимостью при повторной продаже (© Фудзивара Томоюки)

Система начисления баллов Тирицумо, используемая в городе, также помогла повысить интерес жителей к сортировке отходов. Баллы, получаемые за переработку журналов и других подобных разновидностей мусора, можно накапливать и обменивать на ваучеры, тем самым перераспределяя доход от продажи вторсырья между местными жителями.



Зубные щетки и многоразовые контейнеры для жидких моющих средств собирают производители Lion и Kaō (© Фудзивара Томоюки)



Использование накопленных баллов дает жителям дополнительную мотивацию посещать Центр (© Фудзивара Томоюки)

Местные рестораны также активно содействуют программе сокращения отходов и работают над поэтапным отказом от упаковки для нестандартных пищевых продуктов, которую невозможно продать на рынках реализации вторсырья, а также от одноразовых горячих полотенец. Еще одним способом сокращения отходов является сервировка чая в емкости, которые приносят с собой посетители. В настоящее время в общей сложности пять местных ресторанов аккредитованы по схеме нулевых отходов, разработанной в Камикацу.



Наклейки, подтверждающие аккредитацию по схеме безотходного производства, в местной закусочной Café Polestar (© Фудзивара Томоюки)



Это рис местного происхождения, а палочки завернуты в листья одного из растений, растущих в этом регионе (© Фудзивара Томоюки)

Задачи и планы на будущее

Несмотря на всеобщую поддержку городской инициативы, охватившей всё население города, к 2020 Камикацу все еще не достиг своей первоначальной цели выйти на нулевой уровень отходов. Лишь 80% отходов подвергалось переработке. Городские власти признают, что усилий обычных потребителей недостаточно, чтобы избавиться от оставшихся 20% отходов. Поэтому план достижения нулевого уровня отходов был продлен на ближайшие 10 лет, пополнившись новыми целями, одной из которых является снижение рабочей нагрузки на жителей. Центральное место в плане занимает создание экономики замкнутого цикла, характеризующейся партнерскими отношениями с предприятиями и исследовательскими организациями. Жители Камикацу ощущают ответственность за потребляемые ими ресурсы, и многие предприятия стремятся сотрудничать с ними в рамках своих обязательств при производстве продукции. Одним из таких предприятий является Suntory – крупнейший производитель напитков.

В то время как Япония перерабатывает 86% пластиковых бутылок для напитков, что является высоким показателем по мировым стандартам, лишь около 20% переработанного пластика фактически превращается в новые бутылки. Suntory уже перерабатывает почти 50% производимых бутылок в новые емкости для напитков и стремится к тому, чтобы к 2030 году все пластиковые бутылки, производимые во всем мире, были на 100% экологичными (то есть, изготовлены исключительно из материалов, которые подлежат вторичной переработке или получены из растительных источников). Suntory тесно сотрудничает с властями Камикацу, и с апреля 2024 года планирует выкупать пластиковые бутылки, собранные городскими властями, чтобы использовать их для изготовления новых бутылок.



29 мая 2023 года администрация Камикацу и Suntory подписали соглашение о партнерстве (© Фудзивара Томоюки)

Еще одним важным элементом схемы являются инвестиции в людей для работы в секторе безотходного производства. В связи с тем, что население города уже составляет менее 1500 человек, серьезной проблемой становится депопуляция. Оцука Момона, директор по охране окружающей среды «Центра нулевых отходов», говорит, что стремится поощрять как взаимодействие между местными жителями, так и контакты горожан с приезжими, которые приносят с собой новые идеи и навыки утилизации отходов. Сама Оцука родом из Канагавы. Изучая моду за рубежом, она заинтересовалась устойчивым развитием. После окончания университета в 2020 году она заняла на свою нынешнюю должность.

Из примерно 20 сотрудников, работающих в Центре и гостинице, около половины являются местными жителями. Группа приезжих состоит преимущественно из молодежи и активно взаимодействует с горожанами, принимая участие в городских праздниках и помогая собирать чай и урожай других культур. Пожилые горожане, составляющие львиную долю населения Камикацу, также могут похвастаться разнообразными навыками. Рядом с центром находится «Курукуру Кобо», магазинчик восстановленных вещей, которым управляет центр профилактической помощи. Здесь пожилые жители могут практиковать свои ремесленные навыки. В этом районе также существует развивающаяся промышленность по производству украшений из листьев с оборотом более 200 миллионов йен в год. Большинство сельскохозяйственных рабочих в возрасте 70 лет и старше занимаются выращиванием или сбором зелени, которую затем используют для украшения блюд местной кухни.



«Курукуру» продает одежду и аксессуары из тканей кимоно и других переработанных материалов (© Фудзивара Томоюки)

За двадцать лет своего существования проект по достижению нулевого уровня отходов принес множество побочных выгод в виде туризма, прироста населения за счет приезжих и развития бизнеса. То, что начиналось как амбициозная цель, превратилось в способ формирования устойчиво развивающегося города. Энергичные пожилые жители Камикацу и новое поколение горожан, среди которого и молодые люди, переехавшие в этот район, продолжают совместную работу по созданию живописной территории с нулевым уровнем отходов.

«Центр нулевых отходов Камикацу»

Адрес: 7-2 Фукухара-симохиура, Камикацу, префектура Токусима

Открыто: ежедневно

График работы: с 9:00 до 17:00 (сбор мусора с 14:00 с понедельника по пятницу и с 15:30 в субботу и воскресенье)

Как добраться: «Центр нулевых отходов» находится в часе езды на машине или в полутора часах езды на автобусе от станции JR Токусима (пересадка в Ёкосэниси, выход на остановке Хибигая).

Репортаж и текст: Фудзивара Томоюки, Nippon.com

Фотография к заголовку: «Центр нулевых отходов», спроектированный Накамурой Хироси, получил множество наград, в том числе премию «Экологичная архитектура 2021», присуждаемую Японским институтом архитекторов (© Transit General Office Inc.)

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