Рост числа иностранных туристов влияет на цены на землю в Японии

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Токио, 1 июля (Jiji Press). Согласно данным Национального налогового агентства, опубликованным 1 июля, въездной туризм в Японии в этом году продолжал вносить свой вклад в рост цен на придорожные земли.

По состоянию на 1 января цены на земельные участки, прилегающие к дорогам в стране, в среднем выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало пятым подряд годом роста. В некоторых популярных среди иностранных туристов местах цены выросли более чем на 25%.

Среди районов с самыми высокими ценами на придорожные участки в зонах ответственности районных налоговых управлений деревня Хакуба в префектуре Нагано в центральной Японии показала самый резкий рост третий год подряд – на 32,7%, что выше, чем в предыдущем году (32,4%). На втором месте оказалась деревня Нодзава онсэн в той же префектуре с показателем 31,3%, за ней следует район Китаноминэ в городе Фурано в самой северной префектуре Хоккайдо с показателем 28,0%.

Все три района расположены недалеко от горнолыжных курортов, известных своим высококачественным порошковым снегом и поэтому популярных среди приезжих туристов.

Тем временем, в районе утреннего рынка Асаити-дори в городе Вадзима в префектуре Исикава в центральной Японии, сильно пострадавшем от сильного землетрясения в январе 2024 года, зафиксировано наибольшее падение цен на придорожную землю – на 8,6%, хотя этот показатель меньше, чем падение на 16,7% годом ранее.

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