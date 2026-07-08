В префектуре Исикава появился первый в мире аэропорт, оформленный в стиле покемонов

Новости

Вадзима, префектура Исикава, 7 июля (Jiji Press). В городе Вадзима в центральной японской префектуре Исикава состоялась торжественная церемония по случаю присвоения аэропорту имени популярного японского анимационного сериала «Покемон».

В тот же день аэропорт Ното в городе получил прозвище «Аэропорт Ното Сатояма, где можно поиграть в Pokemon with You».

На стенах и других частях аэропорта изображено более 100 персонажей Pokemon, а в магазинах и ресторанах можно приобрести товары и блюда из лимитированной коллекции.

По данным администрации префектуры Исикава, этот аэропорт стал первым в мире, в названии которого присутствует слово «Покемон». Он сохранит это название до конца сентября 2029 года.

Правительство префектуры продвигало проект по созданию названий для покемонов в сотрудничестве с токийским фондом, который занимается общественно полезной деятельностью с использованием покемонов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме