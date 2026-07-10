Трамп на встрече сказал «Япония», когда имел в виду Иран

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Анкара, 8 июля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп заявил, что американский авианосец был атакован «Исламской Республикой Япония», очевидно, имея в виду Исламскую Республику Иран, во время встречи в Анкаре, Турция, посвящённой действиям США против Ирана.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 июля Трамп также по ошибке сказал «JCPOC», называя Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) и критикуя соглашение 2015 года по иранской ядерной программе, достигнутое между Ираном и администрацией тогдашнего президента США Барака Обамы, а также европейскими странами и другими сторонами.

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