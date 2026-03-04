Больше трети энергобаланса Японии обеспечивает нефть, и 95% нефти поступает с Ближнего Востока

Больше трети энергобаланса Японии обеспечивает нефть, и 95% нефти поступает с Ближнего ВостокаПолитика Экономика
Нефть остаётся главным источником энергии
Согласно данным Агентства по природным ресурсам и энергетике, в 2024 финансовом году структура первичных источников энергии Японии выглядела так: на уголь приходится 24,4%, на нефть – 34,8%, на природный и сетевой газ – 20,8%. Таким образом, около 80% энергобаланса страны обеспечивается ископаемым топливом.
С 1990-х годов Япония, стремясь снизить воздействие на климат, проводит политику сокращения зависимости от угля и нефти. Однако после аварии на АЭС «Фукусима-1», произошедшей в результате Великого восточно-японского землетрясения 2011 года, работа атомных электростанций была существенно ограничена. Поэтому нефть по-прежнему остаётся крупнейшим источником энергии в стране.
Более того, Япония более чем на 95% зависит от импорта сырой нефти с Ближнего Востока. После ирано-иракской войны и введения США экономических санкций против Ирака Япония с 2019 года не импортирует иранскую нефть напрямую. При этом примерно по 40% импорта приходится на Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, и в обоих случаях поставки нефти проходят через Ормузский пролив.
По состоянию на конец декабря 2025 года Япония располагает нефтяными запасами, эквивалентными 254 дням потребления, включая государственные и коммерческие резервы. Поэтому даже в случае блокировки Ормузского пролива немедленного прекращения поставок не произойдёт.
Однако перекрытие Ормузского пролива уже привело к резкому росту мировых цен на нефть, и вслед за ними поднимаются цены на природный газ. В этой ситуации повышение цен на бензин, а также на электроэнергию и газ, становится практически неизбежным.
