Импорт СПГ в Японию: эволюция поставщиков – от Индонезии в 90-х и Австралии в 2010-х к возможному лидерству США?

После катастрофического землетрясения и последовавшей за ним аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, приведших к остановке большинства атомных электростанций Японии, значение генерации электроэнергии на основе СПГ существенно возросло. По итогам 2023 финансового года доля Австралии в общем объеме импорта СПГ в Японию превысила 40%. В этой связи возникает вопрос: сможет ли США в обозримом будущем стать доминирующим поставщиком СПГ на японский рынок?

В ходе встречи на высшем уровне 7 февраля премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент США Дональд Трамп достигли договоренности об увеличении импорта американского СПГ в Японию. Соглашение удовлетворяет интересы обеих сторон: США нацелены на сокращение торгового дефицита с Японией, а Япония стремится обеспечить надежные источники энергоснабжения.

История японского импорта СПГ берет своё начало более полувека назад. Первая поставка состоялась в 1969 году, когда танкер с СПГ из Аляски пришвартовался к терминалу Нэгиси компании Tokyo Gas в Йокогаме. В 1970 году начала работу электростанция Йокогама Минами компании TEPCO – первая в мире электростанция, работающая исключительно на СПГ. В последующие годы Япония диверсифицировала источники поставок СПГ, включив страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. К 2014 финансовому году доля природного газа в структуре первичных энергоресурсов страны достигла 24,5%.

В 90-е годы доминирующим поставщиком СПГ являлась Индонезия, однако впоследствии, на фоне активного экономического развития и растущего внутреннего спроса, объемы экспорта из этой страны начали планомерно снижаться. На современном этапе ведущие позиции занимают Малайзия и Австралия.

Первые десятилетия XXI века ознаменовались революционным прорывом в технологиях добычи сланцевого газа, что положило начало его широкомасштабной промышленной добыче, особенно в Северной Америке. Соединенные Штаты активно наращивают своё присутствие на глобальном рынке СПГ, и в 2018 году Tokyo Gas инициировала программу долгосрочных закупок американского сланцевого газа.

Согласно статистическим данным за 2023 финансовый год, совокупный объем импорта СПГ в Японию достиг 64,88 млн тонн. Лидирующие позиции среди поставщиков заняли: Австралия с 26,61 млн тонн (41% рынка), Малайзия - 10,24 млн тонн (15,8%), Россия – 6,27 млн тонн (9,7%). США находятся на четвертой строчке с показателем 5,82 млн тонн (9%). Возникает закономерный вопрос: смогут ли американские экспортеры значительно увеличить свою долю на японском рынке СПГ?

Фотография к заголовку: СПГ-танкер (PIXTA)

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