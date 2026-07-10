Учёные выступают против законопроекта Японии о надругательстве над национальным флагом

Новости

Токио, 9 июля (Jiji Press). В общей сложности 148 человек, включая учёных-юристов, в Японии выступили с заявлением против законопроекта, который криминализирует акт повреждения японского национального флага.

В своём заявлении они отметили, что предлагаемый закон «ограничит свободу выражения мнений».

9 июля комитет Палаты советников, верхней палаты парламента страны, начал содержательное обсуждение законопроекта, представленного правящим лагерем во главе с Либерально-демократической партией, оппозиционной Демократической партией за народ и другой оппозиционной партией, Сансэйто.

«Это заявление получило поддержку очень многих людей, – заявил на пресс-конференции в Токио Мацумия Такааки, специально назначенный профессор юридического факультета Университета Рицумэйкан, возглавивший эту инициативу. – Мы хотим донести до законодателей то, что вызывает беспокойство у экспертов в области права в связи с этим законопроектом».

Законопроект предусматривает, что любой, кто публично повреждает национальный флаг способом, который может серьёзно оскорбить или вызвать отвращение у окружающих, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до двух лет или штрафу в размере до 200 000 йен.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме