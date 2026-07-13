[Видео] Дети в японском детсаду поют песенку, призывая к безопасности дорожного движения

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7 июля дети в детском саду в городе Осака исполнили песню под названием «Шлем жизни», призывая к ношению велосипедных шлемов. Песня, созданная по собственной инициативе полицейским управлением Ёдогава полиции префектуры Осака, включала в себя танцевальные элементы, она призывает соблюдать правила дорожного движения для велосипедистов. (Видеоцентр Jiji Press, съёмка 27 мая)

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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