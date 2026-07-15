Япония предоставит израильскому производителю микросхем помощь в размере до 159 млрд йен

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Токио, 14 июля (Jiji Press). Министерство промышленности Японии заявило, что предоставит японскому подразделению израильской компании Tower Semiconductor Ltd. субсидии в размере до 159 миллиардов йен.

Компания Tower Partners Semiconductor Co., расположенная в префектуре Тояма в центральной Японии, планирует инвестировать в общей сложности около 600 миллиардов йен в массовое производство передовых полупроводников для оптической связи на заводах в Уодзу (Тояма) и Мёко (префектура Ниигата).

Эти субсидии являются частью усилий министерства по обеспечению стабильных поставок полупроводников, которые в соответствии с законом о содействии экономической безопасности отнесены к категории «критически важных товаров».

Полупроводники для оптической связи играют важнейшую роль в технологиях конвергенции фотоники и электроники, они используют оптические сигналы для передачи и обработки информации. Они также применяются в центрах обработки данных, использующих искусственный интеллект.

Компания Tower Semiconductor будет сотрудничать с NTT Inc. и другими партнёрами в рамках этого проекта. NTT продвигает инновационную оптическую и беспроводную сеть (IOWN).

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