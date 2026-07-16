Число иностранных туристов в Японии, посетивших Японию в январе-июне, снизилось впервые за 5 лет

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Токио, 15 июля (Jiji Press). По оценкам Японской национальной туристической организации, число иностранных туристов, посетивших Японию в январе-июне, сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 21 084 800 человек, впервые снизившись за пять лет.

Хотя число посетителей в первом полугодии второй год подряд превысило 20 миллионов, снижение было вызвано сокращением числа китайских туристов после призыва китайского правительства к своим гражданам воздержаться от поездок в Японию.

Из общего числа посетителей за первое полугодие 2 058 200 человек прибыли из материкового Китая (снижение на 56,4%), 5 675 100 – из Южной Кореи (рост на 18,6%), и 3 972 200 – из Тайваня (рост на 20,9%).

Только в июне предполагаемое число иностранных туристов сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 148 600 человек, что стало третьим подряд месячным снижением. Число посетителей из Китая уменьшалось седьмой месяц подряд. С другой стороны, число посетителей из Южной Кореи и Тайваня достигло в июне рекордных показателей.

При этом в этот же день Японское агентство по туризму сообщило, что расходы иностранных туристов увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2509,6 млрд йен за квартал с апреля по июнь. Расходы на одного туриста выросли на 3,3% до 244 457 йен, установив квартальный рекорд.

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