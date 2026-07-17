Япония рассматривает возможность возобновления накопления запасов нафты

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Токио, 16 июля (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность возобновления накопления запасов нафты в условиях опасений по поводу перебоев в поставках, вызванных напряжённостью на Ближнем Востоке.

Ранее нафта, как и нефть, подлежала обязательному складированию. Эта практика была отменена в 1993 году по просьбе нефтехимической промышленности, которая сослалась на высокие затраты.

Запросы на возобновление складирования нафты поступают из разных источников, но существуют проблемы, такие как хранение этого высоколетучего вещества и определение того, кто должен нести расходы на хранение.

Нафта – это сырьё для производства пластмассовых изделий и красок. Япония получает 40% своей нафты за счёт импорта из стран Ближнего Востока. Нафта, производимая внутри страны, также составляет около 40%, но большая её часть производится из сырой нефти того же региона.

Строительная отрасль и сектор жилищного строительства пострадали от нехватки красок и растворителей.

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