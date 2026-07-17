В Японии усилят защиту новых сортов растений＝Принят закон против их незаконного вывоза за рубеж

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Токио, 17 июля (Jiji Press) – Парламент Японии 17 июля принял поправки к Закону об охране сортов растений и семеноводстве, направленные на предотвращение незаконного вывоза за рубеж сельскохозяйственных сортов, выведенных в стране. Поправки были одобрены на пленарном заседании Палаты советников — верхней палаты парламента.

Поправки позволят селекционерам добиваться судебного запрета на несанкционированный экспорт новых сортов ещё до получения так называемого права селекционера. Это право возникает после государственной регистрации нового сорта и даёт его обладателю исключительные права на продажу семян и посадочного материала, урожая и продукции его переработки.

Цель поправок — усилить защиту прав на выведенные в Японии сорта фруктов и других сельскохозяйственных культур, пользующиеся высоким спросом за рубежом, а также предотвратить потерю прибыли их разработчиками.

Рассмотрение заявки на регистрацию нового сорта занимает от трёх до шести лет. До сих пор именно в этот период новые сорта могли быть без разрешения вывезены за границу, что создавало серьёзную проблему для их разработчиков.

Поправки также продлевают срок действия права селекционера на 10 лет: для плодовых деревьев — с 30 до 40 лет, а для остальных культур — с 25 до 35 лет.







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