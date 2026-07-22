Японский стартап планирует получить разрешение на трансплантацию почек от свиней в 2029 году

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Камакура, префектура Канагава, 21 июля (Jiji Press). Японский стартап заявил о планах подать заявку на условное одобрение трансплантации почек от свиньи человеку в 2029 году.

Стартап PorMedTec, базирующийся в Кавасаки, префектура Канагава, к югу от Токио, планирует начать первые в Японии клинические испытания таких трансплантаций в университетской больнице Хоккайдо в самой северной префектуре Хоккайдо и в многопрофильной больнице Сёнан Камакура в Канагаве уже в 2028 году.

Стартап будет производить клонированных свиней, используя клетки генетически модифицированных свиней, разработанных американской биотехнологической компанией eGenesis. В 2027 году он построит производственные мощности для извлечения почек у этих свиней недалеко от двух больниц.

На пресс-конференции 21 июля Танабэ Кадзунари, врач из больницы Сёнан Камакура, рассказал о пройденном обучении по извлечению почек у свиней. «Структура кровеносных сосудов и метод извлечения (почек) были практически такими же, как у человека, и оборудование тоже было таким же, – сказал Танабэ. – Мы смогли сделать это безопасным».

В Соединённых Штатах четырем пациентам в возрасте 50-60 лет, получавшим диализ в течение как минимум двух лет, была проведена трансплантация почек от свиней. После этого они не проходили диализ в течение примерно девяти месяцев.

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