Канада присоединится к японо-британско-итальянскому проекту по разработке истребителя

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Лондон, 21 июля (Jiji Press). Было достигнуто соглашение о том, что Канада примет участие в качестве наблюдателя в совместном проекте Японии, Великобритании и Италии по разработке истребителя нового поколения.

Участие Оттавы в глобальной программе боевой авиации было подтверждено на состоявшейся в Лондоне встрече между министром обороны Японии Коидзуми Синдзиро, министром обороны Италии Гвидо Крозето, министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом, вступившим в должность в тот же день, и министром национальной обороны Канады Дэвидом МакГинти.

Канада стала первой страной, присоединившейся к GCAP с момента его запуска. Правительство Канады, по всей видимости, рассматривает возможность стать полноправным членом проекта и в будущем закупать у него самолёты.

Четыре министра опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали участие Канады в качестве наблюдателя.

В заявлении говорится, что статус наблюдателя предоставит Канаде «более глубокое понимание» проекта GCAP и «возможность углубить свое понимание» управления проектом, его возможностей и промышленной структуры, а также связанных с этим требований безопасности и более широких возможностей для партнёрства.

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