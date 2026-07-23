Япония и США подтверждают тесную связь по вопросам, связанным с Ираном

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Манила, 22 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и госсекретарь США Марко Рубио договорились поддерживать тесную связь по ситуации в Иране.

На встрече со своим американским коллегой вечером 21 июля Мотэги, находящийся с визитом на Филиппинах, подчеркнул необходимость как можно скорее взять ситуацию под контроль на фоне возобновившегося конфликта между Соединёнными Штатами и Ираном.

Он также подчеркнул важность обеспечения свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив без дополнительных затрат.

Они также обменялись мнениями по различным вопросам, касающимся Индо-Тихоокеанского региона, и договорились поддерживать тесное сотрудничество.

Фотография к заголовку: © ФотоAC

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