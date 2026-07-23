Очередной продукт с использованием iPS-клеток одобрен для покрытия системой государственного медицинского страхования в Японии

Новости

Токио, 22 июля (Jiji Press). Центральный совет по социальному медицинскому страхованию Японии, консультирующий министра здравоохранения, одобрил применение системы государственного медицинского страхования к RiHeart, клеточной линии сердечной мышцы, созданной с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), начиная с 1 сентября.

Это второй случай одобрения страхового покрытия в стране для продукта регенеративной медицины, полученного из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток). Созданные путём введения определенных генов в клетки крови и кожи, iPS-клетки являются универсальными клетками, способными развиваться в клетки различных тканей и органов.

Система RiHeart была разработана компанией Cuorips Inc., стартапом из Университета Осаки. Клетки миокарда, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), перерабатываются в листы, которые прикрепляются к сердцам пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью для восстановления их функций.

Компания Cuorips заявила о планах начать продажу продукта в Японии этой осенью. Официальная цена на внутреннем рынке установлена ​​на уровне 53,2 миллиона йен. Фактические медицинские расходы пациентов будут значительно снижены благодаря применению системы льготного медицинского обслуживания, которая ограничивает расходы из собственного кармана.

В марте министерство здравоохранения дало условное и ограниченное по времени разрешение на производство и продажу препарата Amchepry компаний RiHeart и Sumitomo Pharma Co. для пациентов с болезнью Паркинсона, который стал первым в мире продуктом регенеративной медицины на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток). В мае Amchepry стал доступен для покрытия государственным медицинским страхованием.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме