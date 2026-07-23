Очередной продукт с использованием iPS-клеток одобрен для покрытия системой государственного медицинского страхования в Японии
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Токио, 22 июля (Jiji Press). Центральный совет по социальному медицинскому страхованию Японии, консультирующий министра здравоохранения, одобрил применение системы государственного медицинского страхования к RiHeart, клеточной линии сердечной мышцы, созданной с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), начиная с 1 сентября.
Это второй случай одобрения страхового покрытия в стране для продукта регенеративной медицины, полученного из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток). Созданные путём введения определенных генов в клетки крови и кожи, iPS-клетки являются универсальными клетками, способными развиваться в клетки различных тканей и органов.
Система RiHeart была разработана компанией Cuorips Inc., стартапом из Университета Осаки. Клетки миокарда, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), перерабатываются в листы, которые прикрепляются к сердцам пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью для восстановления их функций.
Компания Cuorips заявила о планах начать продажу продукта в Японии этой осенью. Официальная цена на внутреннем рынке установлена на уровне 53,2 миллиона йен. Фактические медицинские расходы пациентов будут значительно снижены благодаря применению системы льготного медицинского обслуживания, которая ограничивает расходы из собственного кармана.
В марте министерство здравоохранения дало условное и ограниченное по времени разрешение на производство и продажу препарата Amchepry компаний RiHeart и Sumitomo Pharma Co. для пациентов с болезнью Паркинсона, который стал первым в мире продуктом регенеративной медицины на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток). В мае Amchepry стал доступен для покрытия государственным медицинским страхованием.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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