Япония и Великобритания обязуются укрепить сотрудничество в области безопасности

Новости

Токио, 23 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его британский коллега Эд Милибэнд на встрече в Маниле подтвердили приверженность двух стран укреплению сотрудничества в области национальной безопасности, включая совместный проект с Италией по разработке истребителя нового поколения.

Мотэги и Милибэнд договорились тесно сотрудничать по международным вопросам, включая разработку Северной Кореей ядерного и ракетного оружия, а также войну в Украине. Они встретились в кулуарах мероприятий, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в столице Филиппин.

Встреча двух министров стала первой после назначения Милибэнда министром иностранных дел новым премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом, вступившим в должность 20 июля.

Милибэнд выразил надежду на сотрудничество с Мотэги для дальнейшего укрепления японско-британских отношений.

Мотэги заявил, что Япония будет тесно сотрудничать с новой британской администрацией для решения проблем, стоящих перед международным сообществом.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме