В Японии в условиях сильной жары резко выросли продажи портативных кондиционеров

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Токио, 27 июля (Jiji Press). Японские производители и продавцы электроники отмечают высокий спрос на портативные кондиционеры в сезон, когда в некоторых районах, главным образом в центральном регионе Токай, наблюдаются кокусёби – «чрезвычайно жаркие дни» с температурой 40 градусов Цельсия и выше.

Подобные товары популярны благодаря относительно низкой цене и отсутствию необходимости в установке, а некоторые потребители рассматривают их в качестве вторых или третьих кондиционеров для своих домов, сообщают источники в отрасли, добавляя, что производители и магазины расширяют свои ассортименты.

В магазине крупного ритейлера электроники Bic Camera Inc., расположенном в оживленном районе Юракутё в токийском районе Тиёда, хорошо продаются портативные модели по цене от 30 000 до 50 000 йен.

В настоящее время покупателям обычных кондиционеров приходится ждать около месяца, пока будут проведены работы по установке, из-за резкого роста спроса в преддверии введения более строгих стандартов энергоэффективности в 2027 году, что может привести к повышению цен, по словам представителя магазина.

Между тем, многие портативные модели, в отличие от обычных, не имеют наружного блока и требуют лишь установки воздуховода к окну.

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