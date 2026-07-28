Японская комиссия поддержала запрет на несанкционированное использование голосов искусственным интеллектом
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Токио, 27 июля (Jiji Press). Экспертный комитет Министерства юстиции Японии в в целом одобрил проект доклада о гражданской ответственности за несанкционированное использование голосов известных личностей с помощью генеративного искусственного интеллекта.
В докладе говорилось, что голоса будут подлежать правовой защите в рамках права на публичность, которое позволяет знаменитостям контролировать коммерческую ценность своих имён и личных характеристик.
Также было отмечено, что в случае подтверждения нарушения прав, физические лица могут потребовать компенсацию или удаление сообщений в интернете.
Актёры озвучивания и другие лица призывают к разъяснению того, что представляет собой незаконное использование их голосов, поскольку в Японии до сих пор не вынесено никакого судебного решения по этим вопросам.
Министерство опубликует окончательный отчет, основанный на мнениях экспертов, уже в августе.
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