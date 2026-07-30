Население Японии сократилось и составило менее 120 миллионов человек

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Токио, 29 июля (Jiji Press). Число японцев, проживающих в стране по состоянию на 1 января, упало ниже 120 миллионов, зафиксировав самое резкое снижение за всю историю наблюдений по сравнению с предыдущим годом, сообщило министерство внутренних дел.

Согласно данным министерства, основанным на информации из реестра населения, число жителей Японии сократилось на 916 744 человека, или на 0,76%, до 119 736 483 человек, снижаясь 17-й год подряд.

Данные показали, что число иностранных граждан, проживающих в стране, увеличилось на 353 696 человек, или на 9,62%, и составило 4 031 159 человек, что является самым высоким показателем с тех пор, как министерство начало собирать статистику по таким гражданам в 2013 году.

После окончания пандемии COVID-19 с 2023 года численность иностранного населения в Японии неуклонно растёт. В 2025 году число людей, переехавших в страну из-за рубежа, достигло рекордного уровня в 720 988 человек.

Среди 47 префектур Японии Токио третий год подряд сообщает об увеличении числа живущих там граждан Японии, которое выросло на 12 540 человек, или на 0,09%, до 13 293 851 человека (11,1% от общей численности населения Японии).

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