В 2023 году население Японии уменьшилось на 840 тысяч человек: рекордно низкая рождаемость и старение населения

Общий коэффициент рождаемости в 2023 году упал до рекордно низкого уровня в 1,20. Правительство ежегодно объявляет о всё новых мерах противодействия снижению рождаемости, но переломить нынешнюю тенденцию пока не удаётся. В Японии молодые люди всё меньше хотят жениться или заводить детей.

Согласно статистике естественного движения населения (оценочные цифры), опубликованной Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, коэффициент рождаемости, то есть количество детей, которых женщина родит за свою жизнь, снижается восьмой год подряд и достиг уровня в 1,20, рекордно низкого за всю историю. Во всех 47 префектурах страны этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом, при этом в Токио он впервые упал ниже 1 до 0,99. В префектурах Сайтама, Тиба и Канагава он также очень низкий, на уровне 1,1.

Число детей, родившихся в 2023 году (количество рождений), составило 727 277 человек, что на 43 482 меньше, чем в предыдущем году, обновляя рекордный минимум восьмой год подряд.

Число браков в 2023 году снизилось на 30 213 (6,0%) по сравнению с предыдущим годом до 474 717, впервые после Второй мировой войны опустившись ниже 500 000. В Японии существует сильное предубеждение против рождения детей вне брака, а поскольку люди позднее и реже вступают в брак, восстановить число рождений будет нелегко.

Рождения и смерти в Японии

2023 г. 2022 г. Рождения (чел.) 727 277 770 759 Общий коэффициент рождаемости 1,20 1,26 Количество смертей (чел.) 1 575 936 1 569 050 Естественный прирост/убыль (чел.) 848 659 - 798 291 Количество браков (пар) 474 717 504 930 Количество разводов (пар) 183 808 179 099

Прим.: за 2023 год приведены оценочные данные. Создано редакцией на основе данных статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения

Число смертей увеличилось на 6886 по сравнению с предыдущим годом до 1 575 936, что является самым высоким показателем после окончания Второй мировой войны. Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и числом умерших) в 2021 году впервые превысила 600 тысяч человек и продолжает быстро расти, достигнув рекордного уровня в 848 659 человек в 2023 году.

Число рождений в Японии превысило 2,5 миллиона сразу после войны во время первого бэби-бума (1947-1949) и составило более 2 миллионов во время второго бэби-бума (1971-1974). С тех пор оно продолжало снижаться, а с 2007 года темпы естественной убыли увеличились, бума рождаемости у второго поколения бэби-бума не случилось, и население продолжает сокращаться.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме