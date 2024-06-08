В 2023 году население Японии уменьшилось на 840 тысяч человек: рекордно низкая рождаемость и старение населения

В 2023 году население Японии уменьшилось на 840 тысяч человек: рекордно низкая рождаемость и старение населенияОбщество
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Согласно статистике естественного движения населения (оценочные цифры), опубликованной Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, коэффициент рождаемости, то есть количество детей, которых женщина родит за свою жизнь, снижается восьмой год подряд и достиг уровня в 1,20, рекордно низкого за всю историю. Во всех 47 префектурах страны этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом, при этом в Токио он впервые упал ниже 1 до 0,99. В префектурах Сайтама, Тиба и Канагава он также очень низкий, на уровне 1,1.
Число детей, родившихся в 2023 году (количество рождений), составило 727 277 человек, что на 43 482 меньше, чем в предыдущем году, обновляя рекордный минимум восьмой год подряд.
Число браков в 2023 году снизилось на 30 213 (6,0%) по сравнению с предыдущим годом до 474 717, впервые после Второй мировой войны опустившись ниже 500 000. В Японии существует сильное предубеждение против рождения детей вне брака, а поскольку люди позднее и реже вступают в брак, восстановить число рождений будет нелегко.
Рождения и смерти в Японии
|2023 г.
|2022 г.
|Рождения (чел.)
|727 277
|770 759
|Общий коэффициент рождаемости
|1,20
|1,26
|Количество смертей (чел.)
|1 575 936
|1 569 050
|Естественный прирост/убыль (чел.)
|848 659
|- 798 291
|Количество браков (пар)
|474 717
|504 930
|Количество разводов (пар)
|183 808
|179 099
Прим.: за 2023 год приведены оценочные данные. Создано редакцией на основе данных статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения
Число смертей увеличилось на 6886 по сравнению с предыдущим годом до 1 575 936, что является самым высоким показателем после окончания Второй мировой войны. Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и числом умерших) в 2021 году впервые превысила 600 тысяч человек и продолжает быстро расти, достигнув рекордного уровня в 848 659 человек в 2023 году.
Число рождений в Японии превысило 2,5 миллиона сразу после войны во время первого бэби-бума (1947-1949) и составило более 2 миллионов во время второго бэби-бума (1971-1974). С тех пор оно продолжало снижаться, а с 2007 года темпы естественной убыли увеличились, бума рождаемости у второго поколения бэби-бума не случилось, и население продолжает сокращаться.
Фотография к заголовку: PIXTA
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