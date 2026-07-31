Премьер-министр Такаити стремится к возобновлению программы посещений могил на Северных территориях
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ подчеркнула важность возобновления программы, позволяющей бывшим жителям контролируемых Россией островов на северо-западе Тихого океана посещать могилы своих предков.
Приостановка программы из-за вторжения России в Украину является «гуманитарным вопросом и первоочередной задачей в японско-российских отношениях», – заявила Такаити на встрече в канцелярии премьер-министра с семью учениками средней школы, в том числе правнуками бывших жителей островов, на которые претендует Япония и которые в Японии известны как Северные территории.
На встрече 13-летний Фудзисава Тота из муниципальной школы Хабомай Гакуэн в Нэмуро, Хоккайдо, на самом севере Японии, попросил правительство «приложить усилия, чтобы позволить бывшим жителям острова и семьям погибших посещать могилы, сделав возобновление безвизового обмена первоочередной задачей».
«Отрадно, что молодые люди с интересом изучают этот вопрос», – отметила Такаити.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Прекращённые переговоры по Северным территориям – суровое испытание для состарившихся бывших жителей: «Неужели нам не дожить до возврата?»
- Будущее дипломатии с Россией: необходима сильная позиция, не допускающая российского экспансионизма в Восточной Азии
- Выступление премьер-министра Японии Абэ Синдзо на Восточном экономическом форуме 2019
- Совместная декларация СССР и Японии 1956 года как опыт политического компромисса