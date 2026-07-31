Премьер-министр Такаити стремится к возобновлению программы посещений могил на Северных территориях

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Токио, 30 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ подчеркнула важность возобновления программы, позволяющей бывшим жителям контролируемых Россией островов на северо-западе Тихого океана посещать могилы своих предков.

Приостановка программы из-за вторжения России в Украину является «гуманитарным вопросом и первоочередной задачей в японско-российских отношениях», – заявила Такаити на встрече в канцелярии премьер-министра с семью учениками средней школы, в том числе правнуками бывших жителей островов, на которые претендует Япония и которые в Японии известны как Северные территории.

На встрече 13-летний Фудзисава Тота из муниципальной школы Хабомай Гакуэн в Нэмуро, Хоккайдо, на самом севере Японии, попросил правительство «приложить усилия, чтобы позволить бывшим жителям острова и семьям погибших посещать могилы, сделав возобновление безвизового обмена первоочередной задачей».

«Отрадно, что молодые люди с интересом изучают этот вопрос», – отметила Такаити.

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