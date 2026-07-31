Призовой фонд чемпионата по сумо будет удвоен и составит 20 миллионов йен

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Токио, 30 июля (Jiji Press). Японская ассоциация сумо заявила, что удвоит призовой фонд чемпионата высшего дивизиона до 20 миллионов йен, а также повысит заработную плату борцов и цены на билеты на крупные турниры с января 2027 года.

Призовой фонд для победителей в категории макуути увеличится с 10 миллионов йен до 20 миллионов, а призовые за три специальные награды, присуждаемые за выдающиеся достижения, боевой дух и технику, вырастут на 1 миллион йен и составят 3 миллиона йен. Эти изменения станут первыми с 1994 года.

Ежемесячные зарплаты увеличатся для всех борцов, получающих зарплату, включая тех, кто выступает во втором по значимости дивизионе дзюрё, что станет первым пересмотром заработной платы с 2019 года. Борцы высшего ранга ёкодзуна получат 3,3 миллиона йен, что на 300 000 йен больше, чем раньше.

«Эти изменения должны послужить стимулом для борцов, – сказал Фудзисима, бывший одзэки, выступавший под именем Мусояма, представитель по связям с общественностью. – Мы надеемся, что они будут заниматься сумо с ещё большей мотивацией».

Цены на билеты на крупные турниры также вырастут. В Токио ассоциация введёт новую категорию мест в ложах SS для первого и второго рядов.

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