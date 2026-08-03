Каждый четвёртый житель Японии считает, что ИИ может в будущем заменить друзей и семью

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Токио, 2 августа (Jiji Press). Согласно опросу Jiji Press, каждый четвёртый житель Японии считает, что в будущем более совершенный искусственный интеллект заменит его друзей и родственников.

Доля тех, кто выразил это убеждение, составила 24,9%, в то время как 65,1% заявили, что не считают, что ИИ заменит друзей и родственников.

Среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет 32,5% заявили, что передовой искусственный интеллект заменит их друзей и родственников в будущем. Среди респондентов в возрасте 30 лет этот показатель составил 30,1%, среди тех, кому за 40, – 29,2%, а среди тех, кому за 50, – 31,4%.

В ходе опроса 30,8% респондентов заявили, что используют генеративный искусственный интеллект, например, ChatGPT, а 67,8% – что не используют.

Уровень использования составил 53,3% среди лиц в возрасте от 18 до 29 лет, 56,2% среди лиц в возрасте от 30 до 39 лет, 47,4% среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет, 27,4% среди лиц в возрасте от 50 до 59 лет и 21,9% среди лиц в возрасте от 60 до 69 лет.

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